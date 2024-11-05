وزير السياحة يؤكد أهمية تنظيم الدورة 37 لماراطون "كومار تونس-قرطاج الدولي" للترويج للوجهة التونسية

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أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية، أهمية تنظيم الدورة 37 لماراطون "كومار تونس-قرطاج الدولي" المزمع إنعقاده غرة ديسمبر 2024، للترويج للوجهة التونسية.





وإعتبر الوزير ، خلال إجتماعه أمس الاثنين، بمقر الوزارة، برئيس لجنة تنظيم الماراطون ان مشاركة أكثر من 6000 عدّاء منهم حوالي 1000 عداء يمثلون عدة بلدان عربية وأوروبية ومن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى وسائل الاعلام الأجنبية، سيشكل فرصة لتعزيز صورة تونس كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.



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وأبرز تقية، في هذا الصدد، الدور الفعّال للوزارة ومهنيي القطاع السياحي وكالات الأسفار بالخصوص، في دعم هذا الحدث عبر الترويج الإعلامي و التنشيط السياحي، بالإضافة إلى تنظيم معرض خاص لمنتجات الحرف التقليدية والفنية التونسية من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية على هامش هذه التظاهرة ، مما يتيح للحرفيين التونسيين الفرصة لعرض وتسويق منتجاتهم لفائدة المشاركين سواء من تونس أو من الخارج.



وثمّن وزير السياحة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة الثلاثاء ، جهود جميع الأطراف المعنية في تنظيم هذا الحدث، لما يقدّمه من تنشيط للحركة السياحية في تونس، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رياضية مستدامة.