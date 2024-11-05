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تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدّرات وحجز 1 كغ من مُخدّر "الكوكايين"

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 16:17 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس، يوم أمس الإثنين، من حجز 1 كغ من مخدّر "الكوكايين" المعّد للترويج بحي التضامن من ولاية أريانة بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ودراجة نارية مستغلة في نقل المخدّرات وترويجها. كما تمكنت من ضبط امرأة ضالعة في إخفاء وترويج المخدّرات المحجوزة.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها اليوم، أنه بمراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، أذنت بالاحتفاظ بها على ذمّة الأبحاث المُتواصلة وإدراج شخص ثانٍ شملتهُ الأبحاث بالتفتيش، مشيرة إلى أن المساعي مستمرة لإلقاء القبض عليه.


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