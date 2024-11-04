حجز قطع تاريخية بمنزل أحد متساكني المدينة العتيقة

اعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، أنه تم مؤخرا حجز عدد هام من القطع التاريخية بمنزل أحد متساكني المدينة العتيقة بتونس العاصمة تمثلت في مربعات خزفية بلغ عددها حوالي 11 ألف قطعة وأعمدة وأقواس رخامية وأثاث خشبي مزخرف ومنقوش وله قيمة تاريخية حسب تأكيد خبراء المعهد الوطني للتراث.وذكر البلاغ ذاته، انه تم أيضا حجز قوس من حجارة الكذّال الذي يُستعمل كإطار خارجي لأبواب القصور وحوالي 500 قطعة من الرخام الأبيض الايطالي القديم بأحجام مختلفة وعدد من النوافذ المنقوشة والملونة Rosace وخمسة أبواب خشبية التي تتميّز بها مدينة تونس العتيقة، إلى جانب عدد هام من المخطوطات.