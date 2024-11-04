بن عروس : إدماج حوالي 240 طفلا في برنامج "روضتنا في حومتنا" و40 طفلا من ذوي اضطرابات طيف التوحد في رياض الاطفال

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بلغ عدد الأطفال المدمجين في برنامج "روضتنا في حومتنا" في ولاية بن عروس لهذه السنة، حوالي 240 طفلا، تكفلت الدولة بدفع معاليم اشتراكهم برياض الأطفال القريبة من محل سكناهم، وذلك وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب، صحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



كما حظي 40 طفلا من بين ذوي اضطراب طيف التوحّد، بالتكفل من قبل الدولة في البرنامج النموذجي للإدماج ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة سواء العمومية منها أو الخاصة، وفق ذات المصدر .





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وشهدت نسبة الإدماج للأطفال في البرنامجين الموجهين أساسا للأطفال الأكثر هشاشة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند من ابناء الجهة، ارتفاعا لافتا من سنة لأخرى، حيث ارتفع عدد المدمجين في برنامج "روضتنا في حومتنا" من 60 طفلا سنة 2022 إلى 138 طفلا سنة 2023، وصولا إلى حوالي 240 طفلا خلال السنة الحالية ، كما ارتفع عدد المتكفل بهم في إطار برنامج إدماج اضطرابات طيف التوحد من 11 طفلا سنة 2022 إلى 24 طفلا سنة 2023 ليصل العدد خلال السنة الحالية إلى حوالي 40 طفلا .

وتتكفل وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا" بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينارا شهريا لمدة 9 أشهر في السنة طيلة 3 سنوات لكل طفل من الفئة العمرية بين 3 و5 سنوات، مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج، كما تتكّفل الدولة بمعاليم اشتراك الأطفال برياض الأطفال في اطار برنامج "روضتنا في حومتنا " في سياق دعم الشّراكة بين القطاعيْن العمومي والخاصّ وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال وضمانا لحقّهم في النّفاذ إلى مؤسّسات التّربية ما قبل المدرسيّة.

ويشمل التكفل ايضا، خلاص معاليم التربية ما قبل المدرسية للأطفال المصابين بطيف التوحد والمساعدة على إدماجهم عبر تحويل منح للمؤسسات المشاركة ضمن البرنامج وقيمتها 200 دينار لكل طفل شهريا، تتوزّع بين 100 دينار لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 دينار لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي، حسب حاجة كل طفل.