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قضية هنشير الشعال بصفاقس: الاحتفاظ بوزير أسبق للفلاحة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 03 Novembre 2024 - 22:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الأحد لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بوزير أسبق للفلاحة وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بهنشير الشعال بصفاقس.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد واصل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني أبحاثهم بخصوص ملف هنشير الشعال، حيث تم اليوم الأحد استنطاق وزير أسبق للفلاحة ومدير ديوانه بالوزارة ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وأعوان واطارات بالمركّب التابع لهنشير الشعال، قبل أن يتقرر الاحتفاظ بهم في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.


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