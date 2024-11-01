وزير السياحة: اولويتنا إزاحة العراقيل ودفع الاستثمار في القطاع السياحي

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شدد وزير السياحة سفيان تقية، الجمعة بالمهدية، على أن "إزاحة العراقيل والصعوبات التي تقف أمام بعض المشاريع السياحية باتت أولوية عمل الوزارة في الفترة الراهنة".





وبين تقية أنه يواصل زياراته الميدانية إلى بعض المشاريع المعطلة ومنها الموجودة بجهة المهدية للوقوف على أهم العراقيل والصعوبات لتذليلها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.



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واكد على أن التنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية، كل حسب اختصاصه، "من شأنه أن يضفي النجاعة المطلوبة للنهوض بالاستثمار السياحي في شتى المناطق التونسية".



ووجه عضو الحكومة نداء إلى المستثمرين للإقبال على الانتصاب في المجال السياحي لما يتميز به من مرونة وقدرة على التطور وتنوع في المنتوجات مستفيدا من ثراء المخزون الثقافي والطبيعي والتاريخي لأغلب المناطق التونسية.



كما زار الوزير منطقتي الغضابنة وسلقطة والتي ينتظر أن تقام بها مشاريع سياحية واعدة من شأنها أن تؤثر على دفع التنمية محليا وجهويا مطلعا على المشاكل التي قد تعيق بعث هذه المشاريع .



ودعا تقية، بالمناسبة، جميع المتدخلين في المجال السياحي إلى بذل الجهود الكفيلة لإنجاح الموسم السياحي، الذي "بات موسما متواصلا على طول السنة" وفق تقديره.



ولفت، في ذات الإطار، إلى المحطات المتنوعة القادرة على إنجاح السياحة الصحراوية لا سيما الصالون الدولي للسياحة الصحراوية الذي تحتضنه توزر مطلع العام المقبل.



وقال، في هذا الصدد، أن عددا من الفاعلين والمهنيين في المجال السياحي على المستوى الدولي والوطني زاروا المنطقة مؤخرا لتكون هذه الزيارة لبنة للتنسيق وربط توزر بمطارات عالمية وبالتالي ضمان إقبال سياحي مهم خلال الفترة الشتوية.



وتوفع أن يكون الموسم السياحي بالجنوب التونسي لا سيما توزر واعدا لتوفر الظروف الملائمة لذلك على غرار معارض الصناعات التقليدية والتنشيط السياحي والثقافي.