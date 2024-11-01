تجديد اتفاقية الشراكة بين المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف ومؤسسة الإذاعة التونسية

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تم اليوم الجمعة 1 نوفمبر بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية، إبرام اتفاقية جديدة لاستغلال مصنفات محمية بين المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومؤسسة الإذاعة التونسية.



وتشمل هذه الاتفاقية الجديدة مختلف أوجه الاستغلال ولأول مرة الاستغلال بالمنصات الرقمية. وتهدف هذه الاتفاقية التي تمّ تجديدها بعد مرور نحو 30 سنة، إلى رعاية حقوق المبدعين المالية وتدعيم مكتسباتهم الاجتماعية.





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وستمكن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن عليّة الغريبي و المدير العام للمؤسسة رمزي القرواشي، من الترفيع في المستحقات المالية لأصحاب الحق ومن انخراط مؤسسة الإذاعة التونسية بمختلف قنواتها الإذاعية في منظومة التصرف الجماعي للحقوق المجاورة.



كما ستوفر المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المساندة اللازمة لمؤسسة الاذاعة التونسية لرعاية حقوقها و تنمية قدرات مظوريها في مجال الملكية الأدبية والفنية.