فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية

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أعلنت المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيّة عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدّورة 23 لمهرجان الأغنية التونسية التي ستنتظم من 8 إلى 11 مارس 2025 بقاعة الأوبرا بمدينة الثّقافة تحت شعار "تونس تغني". وقد حدد يوم 25 جانفي 2025 آخر أجل لتقديم الترشحات في مختلف مسابقات الدورة.

وتقام هذه التظاهرة بالشراكة بين المؤسسة ومسرح الأوبرا، ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية، وإدارة الموسيقى والرّقص، تحت إشراف وزارة الشّؤون الثّقافيّة.

ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية لمهرجان الأغنية التونسية، يتعين على الرّاغبين في المشاركة في هذه الدورة تقديم إنتاج جديد من أغان أو معزوفات أو أداء فردي حر. علما أن الدّعوة مفتوحة للمسابقة حول الأغنية بمختلف تعبيراتها وأشكال تنفيذها والمعزوفات بمختلف أنماطها وأشكالها، والتي تمّ إنتاجها بداية من 1 جانفي 2024 أو التّي هي في طور الإنجاز، على ألا تتجاوز مدتها 4 دقائق على أقصى تقدير.

كما أن الدعوة مفتوحة للراغبين في المشاركة في مسابقة الأداء الفردي الحر شرط أن تكون الأغنية من التراث التونسي أو الإنتاج التونسي المعاصر.



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ويجب أن تتضمن ملفات الترشح استمارة ترشح للمسابقة (4 صفحات) يقع تنزيلها من الرابط التالي : https://bit.ly/4frPwDD مع تعميرها والإمضاء عليها (إمضاء معرف به) لكل المتدخلين في العمل، بالإضافة إلى تسجيل للأغنية أو المعزوفة ( بروفة أو تسجيل نهائي). وبالنسبة إلى الأداء الفردي (تسجيل واضح لصوت المشارك دون مؤثرات تقنية ومصاحب بآلة موسيقية واحدة على أقصى تقدير). كما ينبغي إرسال أن تكون ‏كلمات العمل مسجلة على برمجية Word

أما بالنسبة إلى الراغبين في المشاركة في مسابقة الإنتاج الجديد (فقط)، فيتعين عليهم إرسال ‏سيرة ذاتية لكل المتدخلين في العمل من شاعر وملحن ومؤد وموزع على برمجية Word لا تتجاوز 10 أسطر وبالنسبة للمعزوفات إرسال سيرة ذاتية للملحن والموزع. وبالنسبة إلى مسابقة الأداء الفردي سيرة ذاتية للمؤدي فقط.

ويجب إرسال صور شمسية رقمية بجودة عالية لكل المتدخلين في العمل، ونوتة للعمل تحتوي على كل التفاصيل التي تهم الإيقاع ، الوتريات (والتوافقات accords) على برمجية التدوين الموسيقي (كل البرمجيات مقبولةENCORE , MUSESCORE , FINAL, SIBELIUS .....).

وترسل الملفات باسم مهرجان الأغنية التونسية على العنوان التالي:

المؤسسة الوطنيّة لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافيّة والفنيّة، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، شارع محمّد الخامس، 1002، تونس، ( مع اعتماد ختم البريد ) أو تودع مباشرة بمكتب ضبط المؤسسة بمقرّها الكائن بالعنوان المذكور في أجل أقصاه يوم 24 جانفي 2025 بانتهاء التوقيت الإداري.