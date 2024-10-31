Babnet

الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412c6081f4481.20745661_lqgihepofmjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 31 Octobre 2024 - 22:05 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تستقبل جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مجانا المواطنين التونسين وكذلك الأجانب الحاصلن على بطاقة إقامة قانونية بتونس، وذلك يوم الأحد 3 نوفمبر 2024.

وجدير بالتذكير أن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تُتيح مجانية الدخول إلى هذه المواقع أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296712


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*