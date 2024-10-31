الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 3 نوفمبر 2024

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تستقبل جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية مجانا المواطنين التونسين وكذلك الأجانب الحاصلن على بطاقة إقامة قانونية بتونس، وذلك يوم الأحد 3 نوفمبر 2024.



وجدير بالتذكير أن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تُتيح مجانية الدخول إلى هذه المواقع أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.

