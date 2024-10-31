باجة: انطلاق الموسم الزيتي وغلق 4 معاصر شرعت فى العمل قبل الافتتاح الرسمي للموسم

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انطلق، اليوم الخميس، موسم جني وعصر الزيتون بولاية باجة، وسط تقديرات بإنتاج حوالي 45 الف طن من زيتون الزيت اي ما يعادل 7500 طنّ من الزيت، وفق ما جاء في تقرير عُرض أمس الأربعاء خلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية باجة وأعلن فيها عن الموعد الرسمي لافتتاح الموسم الزيتي.



وأشار التقرير ذاته إلى أنّه تم اقتراح سعر جني الكيلوغرام الواحد من الزيتون بين 350 و400 مليم، فيما قدرت حاجة الموسم الزيتي من اليد العاملة بـ6 آلاف عامل على مدى 100 يوم عمل أي ما يعادل 600 ألف يوم عمل.





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من جهة أخرى، كشف رئيس قسم الارشاد والنهوض بالانتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة بباجة، مجيد أولاد صغير، لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم إصدار 4 قرارات غلق ضد معاصر انطلقت فى العمل قبل يوم 31 اكتوبر موعد انطلاق الموسم الزيتي، وقبل الإعلان أمس عن الموعد الرسمي لافتتاحه.

وأضاف نفس المصدر أن لجنة جهوية عاينت 31 معصرة بالجهة، وقدّمت تقريرا حول المعاصر ومصبات المرجين الفردية والجماعية، ومدى استجابتها للشروط ومحافظتها على البيئة، وخلصت الى ان اغلب المعاصر تستعمل اغشية تمكن من تفادي تسرب المرجين إلى الارض والمياه.