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دورة اتحاد شمال إفريقيا: قائمة لاعبي المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 30 Octobre 2024 - 18:56 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وجه سليم بن عاشور مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 20 سنة الدعوة ل20 لاعبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال افريقيا المقررة بمدينة السويس المصرية من 12 الى 27 نوفمبر القادم والمؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية.
وسيدخل المنتخب التونسي في تربص بداية من يوم السبت 9 نوفمبر بالعاصمة يجري خلاله ثلاث حصص تدريبية قبل التحول إلى مصر .
وفي ما يلي قائمة اللاعبين :
حراسة المرمى : توماس الزواغي - ريان بسباس - مالك سعادة
...

اللاعبون : ريان الرحيمي - جياني دانجيلو - الياس عرعار - محمد امين بوزعبية - محمد امين علالة - علاء الدين دربالي-وجدي العيساوي - وائل دبيش - صادق محمود - لؤي تريعة -امان الله المحرزي -لؤي بن فرحات - خليل العياري - عمر بن علي - ياسين صابر -براهيم السويسي-يوسف بشة.
يذكر ان هذه الدورة ستجرى في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات ايام 14 و17 و20 و23 و26 نوفمبر وبمشاركة 5 منتخبات (تونس ومصر والمغرب وليبيا والجزائر) على ان يتأهل في اعقابها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية.


--برنامج المنتخب التونسي
14 نوفمبر
تونس - ليبيا


17 نوفمبر
تونس - المغرب

23 نوفمبر
تونس - الجزائر

26 نوفمبر
تونس - مصر



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