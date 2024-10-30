الكاف: انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بإنتاج 7130 طنّا من زيتون الزيت

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انطلق، اليوم الاربعاء، بولاية الكاف، موسم جني الزيتون، وسط تقديرات بإنتاج حوالي 7130 طنّا من زيتون الزيت أي ما يعادل 1253 طنّا من الزيت، وفق ما ذكره المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ولاحظ الحيدري، في هذا السياق، أن إنتاج الجهة من الزيت سيسجل ارتفاعا طفيفا هذه السنة مقارنة بالموسم الماضي، وذلك رغم ضعف الانتاج الناجم عن العوامل المناخية الصعبة التي مرت بها البلاد طيلة الموسم الفلاحي الماضي، على حد قوله.

وأكد أن الجهة استعدت كما ينبغي لإنجاح هذا الموسم، حيث زارت فرق للمراقبة المشتركة معاصر الجهة وعددها 11 معصرة موزعة على معتمديات الكاف، وتاجروين، والدهماني، والسرس ونبر، وعاينت مدى استجابتها للمقاييس المعتمدة في مجال عصر زيت الزيتون والتصرف السليم في مادة المرجين.

وفي حديثه عن الجانب التشغيلي، أشار الحيدري إلى أن الموسم الحالي سيوفر هذه السنة حوالي 78 الف يوم عمل من بداية الجني إلى غاية نهاية الموسم في آخر شهر فيفري القادم، وفق تقديره.