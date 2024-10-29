صفاقس: تزويد السوق بالمواد الإستهلاكية جار بصفة عادية بإستثناء منتوج البطاطا المفقود بسبب الفجوة الفصلية (المدير الجهوي للتجارة)

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أفاد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، بأن تزويد السوق بالمواد الإستهلاكية يتم بصفة عادية دون تسجيل أي نقص، بإستثناء الإشكال الحاصل في منتوج البطاطا الناجم عن الفجوة الهيكلية المرتبطة بعدم توفر البطاطا الفصلية بعد في السوق.



وأوضح حريز، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، الإشكال الحاصل سببه الفجوة الهيكلية المرتبطة بعدم توفر البطاطا الفصلية في السوق بعد، واستغلال هذا الوضع من قبل بعض التجار، من خلال إقدامهم على الترفيع غير المبرر في سعر البطاطا، وإيهام الحرفاء بأنها جديدة، أو متأتية من مخزونات تقليدية".

وأكد أن "أعوان المراقبة والهياكل المعنية بالرقابة بالمرصاد للتصدي لمثل هذه الممارسات وتسليط عقوبات على مرتكبيها، من ذلك حجز 300 كلغ من البطاطا اليوم لدى أحد التجار بصفاقس الكبرى والذي عمد إلى بيعها بأسعار مشطة، ليتم إرجاعها إلى سوق الجملة من أجل إإعادة توزيعها عبر مسالك التوزيع العادية".



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وأشار، في ذات السياق، إلى أنّ البطاطا الفصلية، ستكون متوفرة في السوق بصفة متفاوتة، بداية من منتصف شهر نوفمبر القادم.، وفق تأكيده.



ولفت إلى أن "مادتي الحليب والقهوة متوفرتان في السوق بشكل عادي، كما تحتوي مخازن الديوان التونسي للتجارة بصفاقس حوالي 80 طنّا من القهوة مخصّصة لتغطية الإستهلاك العائلي والمهني، في إنتظار وصول 4500 طنّ أخرى من القهوة خلال الأيام القادمة إلى ميناء رادس".