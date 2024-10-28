قبلي: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للابداعات الادبية في الوسط المدرسي بالمدارس الاعدادية والمعاهد بمنطقة قصر غيلان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671f66e6f3c456.59132786_gjohiqmfkelnp.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح اليوم الاثنين، بمنطقة قصر غيلان بالعمق الصحراوي جنوبي مدينة دوز، اشغال الملتقى الوطني للابداعات الادبية بالوسط المدرسي بالمدارس الاعدادية والمعاهد، الذي سيتواصل على امتداد ثلاثة ايام ببرنامج يجمع بين المداخلات الادبية والمسابقات والندوات والوشات التكوينية، وفق ما اكده رئيس مصلحة الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمندوبية الجهوية للتربية محمد الهادي بن منصور لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته ان هذا الملتقى الذي ينتظم تحت اشراف وزير التربية وبحضور المستشار لدى الوزير محمد الدريدي والمدير العام للتقييم والجودة بالوزارة خليفة الميلي، يهدف للتعريف بابداعات عدد من التلاميذ من كافة المندوبيات الجهوية للتربية في مختلف المجالات الادبية، وقد افتتح عبر تنظيم معرض للكتاب وهو يتضمن سلسلة من المسابقات في خمسة مجالات تشمل الادب والقصة والخاطرة الى جانب الشعر الشعبي والكتابة المسرحية، وتتخلله فقرات ترفيهية وثقافية وسياحية.

كما يتضمن الملتقى عدة ورشات تكوينية وسهرات فنية الى جانب تقديم مداخلة حول الصحراء في الادب والمخيلة للاستاذ سمير بالطاهر، علاوة على تنظيم سهرات شعبية وجولة سياحية بين الكثبان الرملية في اتجاه المعلم الاثري قصر غيلان الذي سميت عليه المنطقة التي تعتبر من اجمل الوجهات السياحية بولاية قبلي.



...



وبيّن بن منصور، ان الملتقى الذي ينتظم كل سنة باحدى ولايات الجمهورية، يرمي الى مزيد تثمين الابداع في المجال الادبي واتاحة الفرصة للتلاميذ للتعارف والتنافس في مختلف المجالات الادبية، واشار الى مشاركة 26 مندوبية للتربية هذه السنة في التظاهرة، بمعدل تلميذين عن كل مندوبية