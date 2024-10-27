الرئيس المدير العام لشركة ترنزافيا : سنة مشجعة ساهمت في تواصل خط توزر باريس للموسم الثاني واستعداد لدعم الوجهة السياحية

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قال الرئيس المدير العام لشركة الطيران الفرنسية الخاصة أوليفي مازوكيلي " إن نتائج الخط الجوي المباشر بين مطاري توزر وأورلي بالعاصمة الفرنسية كان مشجعا جدا في موسمه الأول ما دفع نحو قرار مواصلة الخط في موسمه الثاني"



جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها مساء السبت بمدينة توزر حول برنامج الشركة نحو الوجهات السياحية التونسية وأساسا نحو ولاية توزر، وذلك بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وعدد من المهنيين والمستثمرين في المجال السياحي



جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها مساء السبت بمدينة توزر حول برنامج الشركة نحو الوجهات السياحية التونسية وأساسا نحو ولاية توزر، وذلك بحضور ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار وعدد من المهنيين والمستثمرين في المجال السياحي

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وقدم مازوكيلي تفاصيل عن مردودية الخطوط التي خصصتها الشركة لتونس ومستقبل هذه الخطوط ولاسيما الاستفادة من التحسن المسجل في توافد السياح الأوروبيين نحو تونس ، واصفا توزر بالوجهة السياحية بالرائعة والمختلفة عن السياحة الجماعية وخاصة بتوفرها على سياحة بديلة تجذب السائح الفرنسس



وأبرز أن نشاط الخط للموسم الثاني انطلق منذ سبتمبر الماضي ويتواصل الى غاية شهر جوان، وهو خط موسمي نظرا لضعف مردوديته خلال فصل الصيف وتوجيه الخطوط للمناطق البحرية ولمحدودية إمكانيات الشركة حاليا ، مبينا إمكانية استفادة الجهة من هذا الخط لتدفق سياح أكثر عبر تكثيف الأنشطة السياحية والتعريف بالجهة



كما أفاد بـأن الشركة تسعى إلى الترويج للخط في تونس وفرنسا وفي الجزائر أيضا خاصة بالنسبة إلى المناطق القريبة من الحدود مع ولاية توزر ويكون الخط بذلك مساهما أساسيا في تنمية الاقتصاد المحلي باعتبار أن الهدف الحالي هو الإبقاء عليه في مرحلة لثلاثة مواسم متتالية .



وقال " إن الهدف هو مضاعفة عدد الرحلات وعدد المسافرين عبر الخطوط التي توفرها الشركة وذلك تدريجيا مع تحسن مردودية الخطوط حيث وفرت الشركة خلال السنة الماضية خمسة خطوط تربط مطارات فرنسية بمطارات تونسية وهي العاصمة تونس والمنستير وصفاقس وجربة وتوزر وأمكن لها انجاز ما بين 80 إلى 90 رحلة كامل السنة والمساهمة في تدفق مليون و700 ألف مسافر بين سياح وعمال بالخارج ورجال أعمال" .



وللاستفادة من الخط وتثمينه لتدفق عدد أكبر من السياح يتم الإعداد للصالون الدولي الأول للسياحة الواحية والصحراوية بمدينة توزر بداية شهر ديسمبر القادم وفق مدير الديوان الوطني للسياحة التونسية حلمي حسين



وأوضح فى تصريح ل(وات) أن احتفال الشركة بمرور سنة على إطلاق الخط تزامن مع إعداد هذا الصالون الذي يدخل ضمن جهود وزارة السياحة لتنمية السياحة الصحراوية بالجنوب التونسي خاصة من ناحية تنمية المنتوج والترويج .



وأضاف أن الديوان يدعم عديد التظاهرات الثقافية والرياضية بما يخدم النشاط السياحي من بينها سلسلة من سباقات الرالي آخرها رالي الشط يمتد من 27 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، معربا عن أمله أن يكون الصالون الدولي الأول في حجم ما تستحقه الجهة من لفتة سياحية وتطوير للنشاط الجوي سواء الرحلات الداخلية أو إحداث خطوط دولية أخرى .



وأكد مدير عام الديوان في جانب آخر أن دعم هذه الوجهة توجت بالاستعداد لإعادة فتح ثلاث وحدات سياحية مغلقة منذ عدة سنوات عن طريق مستثمرين خواص يعد إعانتهم من وزارة السياحة ، وهي مؤشرات ايجابية تضاف إلى الأرقام الايجابية لتواصل تدفق السياح



وشهد شهر أكتوبر زيادة في عدد السياح الأوروبيين ب 26,5 بالمائة وزيادة ب 16,4 بالمائة من جانفي وحتى أكتوبر و7,4 بالمائة زيادة سجلتها جميع الجنسيات الوافدة على تونس .



ويعكف المهنيون في المجال السياحي بدعم من وزارة السياحة والصناعات التقليدية على إعداد النسخة الأولى من

الصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية أيام 3 و4 و5 ديسمبر القادم، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة وكالات أسفار وشركان طيران أوروبية من بينها شركة ترنزافيا التي تعد شريكا رئيسيا وفق محمد الطاهر العصمة صاحب وكالة أسفار ورئيس لجنة السياحة الواحية والصحراوية بالجامعة التونسية لوكالات الأسفار .