انطلاق الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح "للحدود نصيب" بمعتمديتي الفوار ورجيم معتوق

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انطلقت صباح اليوم بالمدرسة الاعدادية ابن زيدون بمعتمدية الفوار فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الوطني للمسرح "للحدود نصيب" التي ستتواصل الى غاية 30 اكتوبر الجاري ببرنامج يجمع بين سلسلة من العروض المسرحية للكهول والصغار والورشات التكوينية الموزعة بين معتمديتي الفوار ورجيم معتوق وفق ما اكده مدير هذه الدورة عبد الله بن موسى لوات



واوضح المصدر ذاته ان هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية كنوز الصحراء الثقافية ببشني من معتمدية الفوار هو عبارة عن مشروع برنامج تكويني تم الانطلاق في انجازه منذ سنتين حيث ان هذه التظاهرة ترتكز على التكوين في المجالات الثقافية وخاصة منها المسرح باعتبار ان برنامجه ينبني بالاساس على سلسلة من الورشات التي يشرف عليها ثلة من الاساتذة المختصين والاكادميين من تونس ومن خارجها فضلا عن تقديم بعض العروض المسرحية الموجهة للاطفال والكهول

واشار عبد الله بن موسى الى ان دورة هذه السنة تختلف عن الدورتين السابقتين وذلك عبر التوسيع في دائرة المكونين والورشات علاوة على العروض التي ستشمل عدة مناطق من معتمديتي الفوار ورجيم معتوق الحدوديتين مؤكدا ان هذه التظاهرة افتتحت صباح عبر تقديم عرض امنه عدد من الاطفال المشاركين في الورشات التي تم تنظيمها خلال الدورة الفارطة للمهرجان تحت اشراف وتاطير الاستاذ محبوب الرداوي والمسرحي خالد بوزيد



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ويتواصل برنامج المهرجان يوم غد عبر انطلاقة اشغال الورشات التي ستنتظم ليومين بمعتمدية الفوار ثم التحول ليومين بمعتمدية رجيم معتوق اين يتم اختتام هذه التظاهرة التي ستشمل عدة ورشات موجهة للشباب المدرسي وخاصة لتلاميذ المرحلتين الاعدادية والثانوية في الفن المسرحي والتشخيص تحت اشراف الدكتور رياض حمدي وفي مسرح الميم تحت اشراف الاستاذ خالد بوزيد اضافة الى ورشة فن الممثل التي يؤطرها الاستاذ محجوب الرداوي وورشة الكلون تاطير الاستاذ معين عيدودي الى جانب ورشة العروض الفرجوية تاطير الاستاذ لطفي الناجح وورشة التعبير الجسماني تحت اشراف البلجيكية كولين ديلون بالاضافة الى تنظيم عدة ورشات في فن العرائس موجهة لاطارات المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن تحت اشراف الاستاذة فاطمة الحسناوي والاستاذ حمزة بن عون

وفي ذات الاطار اكد عبد الله بن موسى ان المهرجان انفتح هذه السنة على بعض الدول الشقيقة والصديقة حيث يستضيف وفدا من ليبيا يراسه الاستاذ محمد زميم ووفد عن جمعية الستار للمسرح بمنطقة الوادي الجزائرية علاوة على مشاركة مؤطرين من اغلب ولايات الجمهورية في الورشات التي تهدف لتكوين التلاميذ في المجال الفني من منطلق القناعة بان التلميذ الذي ينخرط ويتكون في النوادي الثقافية يكون متصالحا مع ذاته مما يجنبه الاخطار التي يتعرض لها الشباب اليوم على حد تعبير بن موسى .