إتحاد الفلاحة يدعو إلى أن تكون أسعار بيع الزيتون مجزية ومربحة للفلاح مقارنة بارتفاع تكاليف الانتاج

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دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، إلى أن تكون أسعار بيع الزيتون مجزية ومربحة للفلاح مقارنة بارتفاع تكاليف الانتاج وتزايد الطلب الخارجي على زيت الزيتون التونسي، الذي يعتبر من أجود أنواع الزيوت في العالم وأهمها قيمة.





وحث الاتحاد في بلاغ، على" أن يتقدم المصدرون خطوة إلى الأمام نحو المنتجين لبناء علاقة تشاركية حقيقية تقوم على الثقة المتبادلة وعلى الدعم الفني لتحسين الجودة والانتاجية وعلى مبدأ تكافؤ الحقوق".



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وطالب في هذا الصدد، بإستغلال وإحياء الأراضي الدولية الفلاحية لتوفير حاجيات السوق التونسية من زيت الزيتون، مع توجيه جانب من الدعم المخصص للزيوت النباتية الموردة نحو دعم الضيعات الدولية لفائدة تلبية الطلب الداخلي على زيت الزيتون بأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن.





وشدد الاتحاد في ذات السياق، على أن صابة الزيتون وزيت الزيتون تعد ثروة وطنية بالأساس مشيرا انه من العدالة الاجتماعية أن ينتفع منها الجميع بما فيهم المواطن المستهلك.





وذكر بالأرقام الهامة التي حققتها صادرات زيت الزيتون من الصابة السابقة بتجاوزها 5000 مليون دينار، مبديا امله في أن تحقق الصابة الجديدة مستويات أفضل.

