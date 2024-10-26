بنزرت: تزويد سوق الجملة للخضر بجرزونة بـ37 طنّا من البطاطا في إطار التحكم في مسالك التوزيع والسيطرة على الاسعار

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تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني وبلدية بنزرت والغرفة الجهوية لبيع الخضر بالتفصيل ونقابة وكلاء البيع، توزيع 37 طنّا من البطاطا بسوق الجملة للخضر والغلال بجرزونة، وذلك بهدف مزيد التحكم في مسالك التوزيع والسيطرة على الأسعار، حسب المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن البجاوي، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذه العملية تندرج في إطار اعمال اللجنة الجهوية المحدثة مؤخرا من اجل الإشراف يوميا على توزيع البطاطا بهذه السوق تفاديا لأي ممارسات غير قانونية محتملة، وللتحكم في مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية، وتأمين شفافية المعاملات التجارية بمختلف الأسواق للتحكم في تزويد السوق، والسيطرة على تطور الاسعار ومزيد ترشيدها.

ولاحظ ان هذا الإجراء يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي تم عقدها بمقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت مع نقابة وكلاء البيع ببنزرت، والغرفة الجهوية لبيع الخضر بالتفصيل، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ضمن الجهود المبذولة مركزيا ومحليا لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.

هذا وواكب عملية التزويد معتمد بنزرت إلياس بن الشيخ بحضور مدير السوق، ورئيس الغرفة الجهوية لوكلاء البيع ورئيس الجامعة العامة للباعة بالتفصيل، ورئيس الغرفة الجهوية للباعة بالتفصيل،علاوة على بقية الاجهزة الرقابية التجارية والامنية.