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تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفيرة فرنسا

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Publié le Samedi 26 Octobre 2024 - 07:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثل تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء جمع يوم الجمعة، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وسفيرة فرنسا بتونس "آن ڨيڨن" (Anne Gueguen ) التي كانت مرفوقة بمدير المعهد الفرنسي بتونس والمستشارة الثقافية للمعهد، و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وتناول اللّقاء عددا من المحاور الأخرى المتعلّقة بإيجاد أرضيات تعاون مشترك في مجال الرقص الكلاسيكي والتكوين الموسيقي..

...

و دعت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة ، لمزيد تعزيز التبادل الثقافي و التعريف أكثر بالتجربة الفنية والإبداعية التونسية فضلا عن تسهيل تأشيرة سفر الفنانين والمبدعين عموما إلى فرنسا متى تطلّب الأمر ذلك.


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