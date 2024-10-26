تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفيرة فرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/671c8a28682a70.10640045_komehgiqfpjln.jpg width=100 align=left border=0>

مثل تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء جمع يوم الجمعة، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وسفيرة فرنسا بتونس "آن ڨيڨن" (Anne Gueguen ) التي كانت مرفوقة بمدير المعهد الفرنسي بتونس والمستشارة الثقافية للمعهد، و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.



وتناول اللّقاء عددا من المحاور الأخرى المتعلّقة بإيجاد أرضيات تعاون مشترك في مجال الرقص الكلاسيكي والتكوين الموسيقي..





...



و دعت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة ، لمزيد تعزيز التبادل الثقافي و التعريف أكثر بالتجربة الفنية والإبداعية التونسية فضلا عن تسهيل تأشيرة سفر الفنانين والمبدعين عموما إلى فرنسا متى تطلّب الأمر ذلك.

