تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفيرة فرنسا
مثل تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترميم التراث محور لقاء جمع يوم الجمعة، وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وسفيرة فرنسا بتونس "آن ڨيڨن" (Anne Gueguen ) التي كانت مرفوقة بمدير المعهد الفرنسي بتونس والمستشارة الثقافية للمعهد، و ذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.
وتناول اللّقاء عددا من المحاور الأخرى المتعلّقة بإيجاد أرضيات تعاون مشترك في مجال الرقص الكلاسيكي والتكوين الموسيقي..
وتناول اللّقاء عددا من المحاور الأخرى المتعلّقة بإيجاد أرضيات تعاون مشترك في مجال الرقص الكلاسيكي والتكوين الموسيقي..
و دعت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة ، لمزيد تعزيز التبادل الثقافي و التعريف أكثر بالتجربة الفنية والإبداعية التونسية فضلا عن تسهيل تأشيرة سفر الفنانين والمبدعين عموما إلى فرنسا متى تطلّب الأمر ذلك.
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