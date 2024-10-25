مئات الأشخاص يأبنون الشهيد "يحي السنوار" وسط العاصمة

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تجمع مئات الأشخاص أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مساء اليوم الجمعة، في وقفة رمزية لتأبين "الشهيد يحي السنوار" رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ، نظمتها ثلاث جمعيات مناصرة للقضية الفلسطينية، هي تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع وجمعية أنصار فلسطين.



وألقيت خلال الوقفة كلمات أشادت بمآثر "الفارس الشجاع" يحي السنوار وكنيته "أبو إبراهيم"، الذي كرس حياته ل "خدمة مشروع تحرير فلسطين، كل فلسطين من النهر الى البحر"، الى أن استشهد وهو يقاتل قوات الإحتلال في منطقة رفح بقطاع غزة في 17 أكتوبر الجاري.





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ورفعت شعارات وصور تشيد أيضا بقادة آخرين من شهداء حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والمقاومة اللبنانية في "حزب الله" وبزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الذين جسدوا "وحدة الساحات القتالية ضد العدو الإسرائيلي".



كما جدد المتظاهرون تأييدهم ل "معركة طوفان الأقصى" التي انطلقت من قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، وتوسعت الى جنوب لبنان، وشاركت فيها المقاومة اليمنية والعراقية، وأيدتها حركة تضامن واسعة في تونس على امتداد أكثر من سنة.



ومثلت الوقفة التقاء بين مظاهرتين، بدأت الأولى في الساعة الرابعة والنصف في ساحة الجمهورية (الباساج) نظمتها تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع، والثانية نظمتها جمعية أنصار فلسطين أمام المسرح البلدي، مما ضاعف عدد المشاركين في المظاهرتين التأبينيتين ل"الشهيد يحي السنوار".



وجرت المسيرة والوقفة التأبينية في ظروف عادية دون تسجيل أية حوادث.



يذكر أن يحيى السنوار (61 عاما) رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" وأحد المهندسين الرئيسيين لعملية "طوفان الأقصى"، استشهد يوم 17 أكتوبر الجاري من قبل قوات الاحتلال الاسرئيلي، بعد مقاومة باسلة من طرفه لآخر رمق. وقد تم تعيينه على رأس حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية بداية شهر أوت الفارط خلفا للشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل بدوره في العاصمة الايرانية طهران في 31 جويلية المنقضي على يد الكيان الصهيوني.