جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم لسنة 2024- مميش ومرياح والترجي الرياضي ضمن قائمة المرشحين

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اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان مدينة مراكش المغربية ستستضيف حفل جوائز "الكاف" لسنة 2024 وذلك يوم الاثنين 16 ديسمبر القادم.

ونشر الاتحاد الافريقي، اليوم، بمنصة "اكس" (تويتر سابقا) القائمة الموسعة للمرشحين لنيل جوائزه التي ضمت الحارس الدولي للترجي الرياضي التونسي امان الله ميميش وذلك في ثلاث جوائز (افضل حارس وافضل لاعب شاب وافضل لاعب في المسابقات القارية للاندية) الى جانب المدافع الدولي للترجي الرياضي ياسين مرياح في جائزة افضل لاعب في المسابقات القارية للاندية والترجي الرياضي التونسي في جائزة افضل فريق سنة 2024.