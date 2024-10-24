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 القبض على تلميذ اعتدى على زميله بسلاح أبيض في المدرسة الإعدادية التقنية بمنوبة

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Publié le Jeudi 24 Octobre 2024 - 17:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكّن أعوان مركز الامن الوطني منوبة الوسطى بمنوبة من القبض على تلميذ اعتدى صبيحة أمس الخميس على زميله بسلاح أبيض (موسى) بالمدرسة الإعدادية التقنية بمنوبة، مخلّفا له جرحا غير غائر على مستوى ظهره، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة "وات".
وأوضح أنّ صورة الحادثة تتمثّل في تعمّد التلميذ أصيل دوار هيشر استلال سلاح أبيض من حقيبته، وإصابة زميلا له اصيل وادي الليل من الخلف مما تسبب له في جرح، ثم تحصن بالفرار.
وأكد أن الحماية المدنية بمنوبة تدخّلت فور اعلامها بالحادثة لنقل التلميذ الى مستشفى شارل نيكول لتلقي الإسعافات وسط تأكيدات بعدم خطورة الإصابة.
وقد تولّى أعوان المركز فتح بحث فوري في الحادثة، والقبض على الفاعل الذي غادر المؤسسة التربوية فور الاعتداء، وذلك في انتظار قرار النيابة العمومية في حقه، وتحديدها صيغة احالته على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.


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