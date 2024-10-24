تنظيم الدورة الرابعة من المسابقة التونسية للمنتجات المحلية على هامش الصالون الدولي للاستثمار والفلاحة والتكنولوجيا "سيات 2024

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ستخصص الدورة الرابعة من المسابقة التونسية للمنتجات المحلية هذه السنة لعرض الإستراتيجية التونسيّة في تثمين والترويج للمنتجات المحلية كمقاربة مجددة للتنمية المحلية والنمو متعدد القطاعات.



وتبرز هذه الاستراتيجية مختلف النشاطات المتطورة في جهتين نموذجيتين وهي نابل والقيروان، وفق ما كشفت عنه، الخميس، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.





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وستنظم المسابقة على هامش الدورة 15 من الصالون الدولي للاستثمار والفلاحة والتكنولوجيا "سيات 2024"، من 30 أكتوبر و2 نوفمبر 2024 بتونس حول موضوع "الابتكار والتجديد من أجل استثمار صامد ودامج ومستدام".



وسيضم جناح المنتجات المحلية، الذي يمسح 60 متر مربع، مساحة للعرض والتذوق ولاجراء لقائات ثنائية بين شركاء محتملين.



ويتضمن برنامج المسابقة التونسية للمنتجات المحلية ايضا معرضا للتكنولوجيات الحديثة والبحوث في مجالات الفلاحة والمنتجات الغذائية والصيد البحري والمواد الاولية والمواد الموجهة لتنمية الصادرات.



كما سيتضمن تنظيم لقاءات شراكة بين باعثين من تونس ومن الخارج بهدف التشجيع على اقامة مشاريع مشتركة.



وستقدم بمناسبة المسابقة، عروضا للتكنولوجيات المتقدمة والتقنيات (في علاقة بالجودة ومراقبة المنتجات الفلاحية..) القائمة على تحسين الانتاج وتثمين المنتجات الفلاحية.



على المستوى الاكاديمي، سيتنظم على هامش المسابقة ملتقى دوليا اضافة الى ورشات عمل حول المسائل المتعلقة بالجودة وافاق الاستثمار الجديدة، كما ستشهد الدورة تنظيم مسابقة وطنية حول تكنولوجيات المعلومات والاتصال المطبقة في الفلاحة "green TIC" .