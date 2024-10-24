سليانة: مصالح الإدارة الجهوية للتطهير تقوم بجملة من التدخلات إثر تساقط كميات من الأمطار

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قامت مصالح الإدارة الجهوية للتطهير بولاية سليانة، بجملة من التدخلات خلال اليومين المنقضيين بمعتمديات سليانة الشمالية والجنوبية ومكثر وبوعرادة وقعفور، اثر تساقط كميات من الأمطار، وفق المدير الجهوي وليد الصامتي.



وبين الصامتي في تصريح اليوم الخميس لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التدخلات شملت حي الطيب المهيري وحي الصلاح وشارع عبد الستار الدريدي وشارع 18 جانفي، بمعتمديتي سليانة الشمالية و الجنوبية لفض إشكاليات الإنسداد بالشبكة، ووصف التدخلات بمعتمديات قعفور ومكثر وبوعرادة "بالعادية" نظرا لتساقط كميات عادية من الأمطار.

وذكر انه تم إحداث وحدة تدخل سريعة للعمل في التوقيت الليلي والتدخل في حال حدوث أي طارئ، قصد شفط المياه من المنازل، علما وأن الديوان الوطني للتطهير عضو قار في اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وقد تم تسخير عدد من الأليات في الغرض (شاحنة مزدوجة وشاحنة شفط ألي وشاحنة رفع أثقال وشاحنة جهر يدوي).



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واشار الصمتي الى مصالح الإدارة الجهوية للتطهير، قامت بجهر 18 كم من الشبكة، فضلا عن جهر 3 ألاف بالوعة، قبل حلول فصلي الخريف والشتاء، خاصة وانها تدعمت خلال شهر جويلية المنقضي بعدد من المعدات (شاحنة مزدوجة وشاحنة شفط) في إطار تدعيم أسطولها.