المنستير: تواصل تدخلات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث لشفط المياه وجهر البالوعات إثر الأمطار الغزيرة المسجّلة أمس

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تواصل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، منذ صباح اليوم الأربعاء، التدخّل على مستوى عدة مناطق بالوردانين والساحلين والمنستير، لشفط المياه وجهر البالوعات ورفع السيارات العالقة نتيجة تهاطل أمطار غزيرة طيلة يوم أمس بالجهة.

وأفاد والي المنستير رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، عيسى موسى، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش معاينته ميدانيا لتدخّلات الحماية المدنية في شارع سالم بشير بالساحلين، أنّ الحماية المدنية تدخّلت في الساحلين في حي شارع سالم بشير لجهر البالوعات، ولشفط مياه الأمطار من بعض المنازل، إلى جانب تدخل بلدية الساحلين، ورفع حافلة عالقة على مستوى نزل بسقانص بدون تسجيل أية خسائر بشرية.

وذكر أنّ تطوّر التقلبات المناخية جارية منذ الساعة الرابعة من صباح اليوم في قاعة العمليات بمقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير، مع تواصل عملية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية في اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة واللجان المحلية المتفرعة عنها.

من جهته، أوضح كاتب عام بلدية الوردانين لطفي الضميد، في تصريح لـ"وات"، أنّ البلدية والديوان الوطني للتطهير تدخلا لشفط كميات هامّة من مياه الأمطار من المستنقعات لحماية قرابة 10 منازل من تسرب مياه الأمطار من المنحدرات في حي المندرة، وحي النزهة أين وقع تركيز حواجز رملية، وطريق الجهوية رقم 100 قبالة مركز التكوين المهني، مشيرا إلى تواصل عملية شفط المياه إلى حدّ الآن.



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وأبرز كاتب عام بلدية الساحلين، رشدي قواو، أنّ مصالح البلديّة تدخّلت على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة الساحلين من جهة مسجد عيسى الطريق الجهوي رقم 92 على مستوى حدود المنطقة السقوية العمومية أين تم بالتنسيق مع فرقة حرس المرور فتح بعض المنافذ لتيسير سيلان المياه الوافدة من مسجد عيسى، كما يتواصل التدخل بالسكة الحديدية على مستوى الطريق الجهوية رقم 82 لرفع أتربة وفواضل البناء التي جرفتها السيول، وتنظيف حواشي الطرقات ورفع القمامة.

وبيّن أنّه تم إنجاو قسطين من وادي الغدير، وتبقى قسط ثالث وأخير لابّد من التسريع بانجازه في إطار حماية مدينة الساحلين من الفيضانات باعتبار أنّ المياه التي يحملها الوادي تصب في المنطقة السقوية العمومية وتخلف أضرارا.

وطالب شكري الحاجي مواطن من حي شارع سالم بشير بالساحلين بضرورة تنظيف البالوعات وجهر وادي الغدير والتثبت من الربط العشوائي للصرف الصحي في بالوعات تصريف مياه الأمطار النتسببة في انبعاث روائح كريهة خلال الأيام العادية.

وسجّلت ولاية المنستير كميات من الأمطار خلال الـ24 ساعة الفارطة وإلى غاية الساعة السابعة من صباح اليوم بلغت أقصاها 107 مم في معتمدية الساحلين وأدناها 27 مم في كل من معتمديتي المكنين وطبلبة، حسب احصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.