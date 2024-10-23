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صدرو قرار بالرائد الرسمي يتلعق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا لسنة 2025

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Publié le Mercredi 23 Octobre 2024 - 07:01 قراءة: 0 د, 28 ث
      
صدر يوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 ، قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 أكتوبر 2024 يتعلّق بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2025.

وينص الفصــل الثاني من هذا القرار على أن اختبارات الدورة الرئيسية تجرى يوم الاثنين 2 جوان 2025 والأيام الموالية، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الاثنين 30 جوان 2025 والأيام الموالية.

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كما نصّ الفصل الثالث على افتتاح ترسيم المترشحين عن بعد، عبر الشبكة التربوية، قد انطلق يوم أمس الاثنين 21 أكتوبر 2024 على أن يختتم يوم 19 نوفمبر 2024.


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