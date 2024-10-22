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تفكيك شبكة مُختصّة في ترويج المُخدّرات بجهة الملاسين في العاصمة

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 19:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة تنشط في ترويج الموادّ المُخدّرة بجهة الملاسين (غرب العاصمة) ،وإلقاء القبض على اثنين من عناصرها

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، بأنه تم حجز 140 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزنُ حوالي 14.8 كلغ وكمية من مُخدّر "الكوكايين" تزنُ حوالي 150 غ وكمية من المصوغ وميزان إلكتروني و4 درّاجات ناريّة كان أفراد الشبكة يستغلونها في تنقلاتهم.

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وأضافت أن النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائية تونس2، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بالمعنيين بالأمر على ذمّة الأبحاث المستمرة وإدراج بقيّة أفراد الشبكة بالتفتيش وعددهم 3 أشخاص ، مشيرة إلى مواصلة المساعي من أجل إلقاء القبض عليهم.




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