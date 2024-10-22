قفصة: تواصل انجاز عدد من المشاريع الرياضية والشبابية بكلفة جملية تناهز 5 مليون دينار

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تواصل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقفصة انجاز عدد من مشاريع لمنشآت رياضية وشبابية وذلك بكلفة جملية قدرت بحوالي 5 مليون دينار وفق ما ذكره التقني الأول بمصلحة البناء والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة الهادي بن محمد .



واضاف بن محمد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن من بين هذه المشاريع تعشيب الملعب البلدي القديم بمعتمدية القصر بكلفة تقدر ب645 ألف دينار وبلغت نسبة تقدم إنجازه مراحل متقدمة شارفت نسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أن عناصر المشروع تتمثل في تعشيب أرضية الملعب بالعشب الاصطناعي وكانت قد انطلقت يوم 14 أكتوبر الجاري ومن المؤمل أن يكون جاهزا خلال نوفمبر القادم .

وأشار ذات المصدر إلى أن مشروع إحداث ملعب بلدي بمعتمدية القطار بلغت نسبة أشغاله 85 بالمائة وقدرت كلفته المالية بحوالي 1 مليون دينار كقسط أولي وتضم مكوناته بناء حجرات ملابس ووحدات صحية وسور داخلي وخارجي ، مضيفا أنه سيتم في ما بعد الانتهاء من اشغال هذا القسط القيام بتعشيب أرضيته بكلفة 860 ألف دينار .



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وبخصوص المشاريع الشبابية التي بصدد الإنجاز قال "إن مشروع بناء قاعة للألعاب الفردية بالمركب الشبابي بالمتلوي استؤنف بعد توقف دام عام لتاخر المصادقة على ملفات الإنجاز من طرف مكتب المراقبة وقدرت الكلفة الجملية للمشروع حوالي 1,172 مليون دينار وبلغت نسبة تقدم إنجازها 65 بالمائة" .

ولفت المسؤول إلى أن نسبة تقدم اشغال بناء دار شباب بمعتمدية زانوش بلغت 20 بالمائة وقدرت كلفة المشروع ب1,180 مليون دينار مبينا أن المشروع يضم قاعات انشطة ومكاتب إدارية وقاعة إجتماعات كبرى ووحدات صحية وحجرات ملابس ، ومن المؤمل أن يكون المشروع جاهزا خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025.