الوكالة الفنية للنقل البري تعلن عن الترفيع في طاقة استيعاب مراكز الفحص الفني بداية من غرة نوفمبر 2024

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أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الثلاثاء، عن الترفيع في طاقة استيعاب مراكز الفحص الفني، والرفع في عدد الاماكن المعروضة للحجز في كل مركز، وذلك بداية من غرة نوفمبر 2024.



ويتنزل الاجراء، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، في إطار مزيد تدعيم شفافية خدمات الفحص الفني الدوري للعربات حسب الموعد والاستجابة لتطلعات أصحاب العربات وتحسين ظروف اسداء هذه الخدمات.





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ودعت الوكالة في هذا الصدد، إلى التقيد بالمواعيد، التّي تم حجزها وعدم إمكانية تقديم هذه المواعيد مراعاة لحسن سير العمل بمراكز الفحص الفني.



وأفادت أنّه يمكن تأجيل الموعد، الذّي تمّ حجزه وذلك لمرّة واحدة بالنسبة لكل عمليّة فحص فني، وانه لا يمكن الانتفاع بهذه الخدمة الا في اجل لا يقل عن يومين من تاريخ موعد الفحص الفني، الذي تم حجزه، مشيرة الى ان هذه الوظيفة تمكن صاحب العربة من اختيار موعد جديد من ضمن المواعيد المتوفرة الشاغرة بنفس المركز وذلك بعد خلاص المعلوم المستوجب بعنوان تأجيل الموعد (5 دنانير).



واوصت الوكالة في ذات السياق، أصحاب العربات بضرورة القيام بعملية الحجز المسبق عبر الموقع الرسمي للوكالة: www.attt.com.tn ، باي مركز يقع اختياره وذلك قبل تاريخ انتهاء صلوحية شهادة الفحص الفني بمدة كافية والالتزام بالمواعيد التي تم حجزها وبتقديم عرباتهم في التوقيت المنصوص عليه بوصل حجز موعد.



وعملا على حسن توجيه حرفاء الوكالة الى المراكز الاقل نشاطا، فإنّ التطبيقة الخاصة بحجز موعد تمكن من التعرف على المراكز القريبة من المركز الذي تم اختياره لحجز موعد والتي تعرض تواريخ اقرب مما يعرضه هذا المركز



ويمكن لكل صاحب عربة يرغب في تقديم ملاحظات او مقترحات، وفق المصدر ذاته، الاتصال على الرقم الاخضر 80100307 او على العنوان الالكتروني infoattt@email.ati.tn او الاتصال مباشرة برئيس مركز الفحص الفني او من ينوبه خلال اوقات عمل المركز، و ذلك في اطار مزيد الانصات الى حرفائها وارشادهم ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم.