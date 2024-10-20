زين الدين زيدان مرشح لتدريب المنتخب السعودي

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افادت مصادر اعلامية ان زين الدين زيدان يتواجد ضمن قائمة المدربين المرشحين لخلافة روبرتو مانشيني على رأس المنتخب السعودي بعد سلسلة النتائج المتواضعة التي سجلها المنتخب تحت قيادة التقني الايطالي.



واوضحت تقارير اعلامية ان مانشيني على وشك مغادرة "الأخضر" السعودي خاصة بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية على خلفية نتائجه السيئة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز البرازيلي والفرنسي هيرفي رينارد من المرشحين أيضا لتدريب منتخب السعودية.



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وانهزم المنتخب السعودي أمام ضيفه الياباني 2-0 قبل التعادل السلبي مع نظيره البحريني في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولي الاتحاد السعودي يتفاوضون مع مانشيني لتسوية الأمور المالية وهي الخطوة الأخيرة التي تفصل المدرب الإيطالي عن الرحيل.

للتذكير, كان زيدان قد اشرف على ريال مدريد في عهدتين مختلفتين كان آخرهما من مارس-2019 حتى جوان-2021, ولم يتعاقد مع أي ناد آخر منذ ذلك الوقت.