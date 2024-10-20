توزر: القبول النهائي للمسلخ البلدي الجديد وانطلاق استغلاله

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انطلقت، منذ أمس السبت، عملية استغلال المسلخ البلدي الجديد بتوزر، وذلك بعد ان تم القبول النهائي للمشروع المنجز من قبل وكالة التهذيب والتجديد العمراني لفائدة بلدية توزر، حيث سعت الأشغال المنجزة خلال الأشهر الماضية، الى إصلاح بعض الاخلالات الفنية، وفق الكاتب العام والمكلف بتسيير البلدية سليم باكير.

وذكر باكير لصحفية "وات"، أنه تم كذلك في الفترة الأخيرة، استكمال انجاز محطة تصفية المياه باعتبار أهميتها في القيام بعملية المعالجة والقيام بتجربتها للوقوف على مدى فاعليتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتأتية من المسلخ وكيفية تشغيلها، وستتم عملية مراقبة المحطة في الأيام القادمة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومصالح الديوان الوطني للتطهير لمراقبة المياه التي تنتجها من أجل تحسين مردوديتها.



اوضح أن عملية الذبح واستغلال محطة تصفية المياه، تمت يومي السبت والأحد دون إشكاليات فنية، وتم في الوقت ذاته غلق المسلخ البلدي القديم بشكل نهائي.

وذكر باكير لصحفية "وات"، أنه تم كذلك في الفترة الأخيرة، استكمال انجاز محطة تصفية المياه باعتبار أهميتها في القيام بعملية المعالجة والقيام بتجربتها للوقوف على مدى فاعليتها وقدرتها على استيعاب كميات المياه المتأتية من المسلخ وكيفية تشغيلها، وستتم عملية مراقبة المحطة في الأيام القادمة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومصالح الديوان الوطني للتطهير لمراقبة المياه التي تنتجها من أجل تحسين مردوديتها.اوضح أن عملية الذبح واستغلال محطة تصفية المياه، تمت يومي السبت والأحد دون إشكاليات فنية، وتم في الوقت ذاته غلق المسلخ البلدي القديم بشكل نهائي.

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وذكر كاتب عام بلدية توزر في السياق نفسه، أن البلدية سعت إلى توفير كل أسباب الإحاطة الفنية للعاملين في المسلخ، مع حضور الأطباء البياطرة لمتابعة عملية الذبح، مذكرا بأن المسلخ البلدي بتوزر، هو أول مسلخ عام يحصل على المصادقة البيطرية الصحية، وقد أنجز بتمويل فاق 3 مليون دينار، ويتوفر على جميع الظروف الصحية المطلوبة من ذلك آلات الذبح (مصنوعة من مادة الاينوكس) والتنظيف الآلي.

كما سيتم تمكين العاملين في المسلخ والقصابين، من تكوين في كيفية استعمال الآلات الحديثة بمسلخ خاص مشابه بولاية المهدية، وخاصة معرفة مراحل العمل والتصرف في المنتوج، وذلك بتوزيع اللحوم حسب نوعيتها وحجمها وتقطيع الذبائح وتوزيعها في آلات، فضلا عن توفره على قاعات تبريد وتشميع لحماية اللحوم من التعفنات المحتملة ونقله بواسطة شاحنة مبردة اقتنتها البلدية من سنة 2018.