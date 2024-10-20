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مصالح الحرس الديواني ببن قردان تحبط تهريب ما يفوق 620 ألف أورو

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Publié le Dimanche 20 Octobre 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ضبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببن قردان التابعة للوحدة الخامسة بمدنين، إثر تفتيش سيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا، مبلغا ماليا من العملة الأجنبية ناهز 624 ألف و 120 أورو غير مصرح بها.


وأضافت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، ان العملية تمت على مستوى نقطة القيطون وان السيارة كان على متنها أربعة ركاب (السائق وترافقه ثلاث نساء) وقد تم تعمد إخفاء المبالغ المالية وذلك عند الإستعداد لمغادرة التراب الوطني
...


وبينت ان اعوان الدورية اشتبهوا في تصرفات إحدى النساء إثر ارتباكها لدى ايقاف السيارة، ليتم العثور على المبلغ المالي بحوزتها وداخل الأمتعة الشخصية المتواجدة بالسيارة.

ولاحظت انه تم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لعرض المبلغ على الاختبار لدى المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي ولتحديد قيمته بالدينار التونسي.

وأحالت النيابة العمومية بمدنين عد سماع ذوي الشبهة وتحرير محضر في الغرض، وي الشبهة الى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة بقية الإجراءات.


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