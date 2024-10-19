الجمعية النسائية بالساحل تنهزم في النهائي امام بيترو الانغولي بنتيجة 35-30

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انهزمت فتيات الجمعية النسائية بالساحل مساء اليوم السبت في لقاء الدور النهائي لبطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات بالمغرب امام نادي بيترو اتليتيكو الانغولي بنتيجة 35-30 (بعد تمديد الوقت) بعد ان انتهت المباراة في وقتها القانوني على نتيجة التعادل 25-25.

وكانت الجمعية النسائية بالساحل قد انهت الشوط الاول من المباراة بالتقدم على نتيجة 17-12 قبل ان يتراجع مستوى الفريق خلال الشوط الثاني للقاء وفي الفترة الاضافية.