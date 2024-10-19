بطولة الرابطة 1: النادي الصفاقسي يخفض من سرعة الافريقي والاتحاد المنستيري اكبر مستفيد

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اجبر النادي الصفاقسي مساء اليوم السبت النادي الافريقي على اقتسام نقاط التعادل معه في المباراة التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس ضمن الدفعة الاولى من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي انتهت على نتيجة صفر-صفر ليخفض فريق عاصمة الجنوب من سرعة متصدر جدول الترتيب العام للسباق.

وخرج الاتحاد المنستيري اكبر مستفيد اليوم السبت بالفوز على شبيبة العمران في ملعب زويتن 2-1 في حين عجز النادي البنزرتي مرة اخرى عن الفوز على ارضية ملعب 15 اكتوبر ببنزرت واكتفى بالتعادل 1-1 امام نجم المتلوي.

ومثلت مباراة النادي الافريقي والنادي الصفاقسي قمة الجولة الخامسة من البطولة حيث كان ابناء فريق باب الجديد يمنون النفس باضافة فوز جديد وتحقيق العلامة الكاملة الا ان المنافس بدا مستعدا للسيطرة التي حاول النادي الافريقي فرضها على المباراة اذ اختار المدرب البرتغالي الكسندر دو سانطوس طريقة دفاع المنطقة المتقدمة بطريقة تم بها تضييق المساحات على كل من بسام الصرارفي وحمدي العبيدي وبلال اية مالك وهو ما قلل من الخطورة الهجومية للنادي الافريقي.

ورمى مدرب النادي الافريقي دافيد بيتوني خلال الشوط الثاني بجميع اوراقه الهجومية باقحام الخضراوي والجزائري قلالش



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وفيليبي كينزومبي ولكنها لم تات اكلها ونجح النادي الصفاقسي بقيادة حارسه العائد ايمن دحمان في المحافظة على عذارة شباكه الى حدود الصافرة النهائية لحكم اللقاء.

وحافظ النادي الافريقي مؤقتا على صدارة الترتيب ب13 نقطة ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 8 نقاط ملتحقا بصفة مؤقتة بالترجي الرياضي في المركز الخامس.

وخرج الاتحاد المنستيري اكبر مستفيد من الدفعة الاولى للجولة الخامسة بفوزه خارج قواعده على شبيبة العمران بنتيجة 2-1 حيث انتظر ابناء المدرب محمد الساحلي الفترة الثانية من اللعب من اجل بلوغ شباك شبيبة العمران بثنائية فابريس زيغي (51) و معز الحاج علي (61) .

وعبثا حاول ابناء المدرب لطفي قادري العودة في النتيجة بتواجدهم على ارضية الشاذلي زويتن وامام جماهيرهم ولكن هدف تذليل الفارق عن طريق شهاب الزغلامي (71) لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة .

وصعد الاتحاد المنستيري مؤقتا الى المركز الثالث ب11 نقطة بينما تجمد رصيد شبيبة العمران عند 6 نقاط في المركز الثامن.

ومن جهة اخرى تعاقد النادي البنزرتي مع النتائج السلبية واكتفى مرة اخرى بالتعادل على ارضية ميدانه وامام جماهيره بمناسبة استضافته لنجم المتلوي 1-1.

ورغم نجاح ابناء المدرب سامي القفصي في افتتاح التسجيل بفضل اللاعب احمد العامري (26) فانهم فشلوا في المحافظة على ذلك التقدم بعد توفق لاعب نجم المتلوي احمد بوعصيدة في تعديل الكفة (40) اذ ادرك عماد بن يونس المدرب الحالي للمتلوي و السابق للبنزرتي مخادعة المحليين وايجاد الثغرة في دفاع الحارس اشرف كرير.

وسيزيد التعادل الذي حققه النادي البنزرتي على ارضية ميدانه من حجم الضغط المسلط على الجهاز الفني من قبل جماهير فريق عاصمة الجلاء الذين كانوا ينتظرون تحسن اداء الفريق مع استقدام الجهاز الفني الجديد.

ويحتل النادي البنزرتي المركز الثاني عشر ب3 نقاط بينما رفع نجم المتلوي رصيده الى 5 نقاط في المرتبة التاسعة بصفة مؤقتة في انتظار استكمال بقية مبارايات الجولة الخامسة غدا الاحد.





في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى (حصيلة كاملة) من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



السبت 19 اكتوبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي صفر

النادي الصفاقسي صفر



ملعب زويتن

شبيبة العمران 1 شهاب الزغلامي (71)

الاتحاد المنستيري 2 فابريس زيغي (51)/ معز الحاج علي (61)



ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 احمد العامري (26)

نجم المتلوي 1 احمد بوعصيدة (40)





الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-النادي الافريقي 13 5 4 1 0 8 0

2-الاولمبي الباجي 12 4 4 0 0 5 1

3-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2

4-الترجي الجرجيسي 9 4 3 0 1 6 2

5-الترجي الرياضي 8 4 2 2 0 8 4

--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3

7-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 4 4

8-شبيبة العمران 6 5 2 0 3 5 7

9-مستقبل قابس 5 4 1 2 1 4 4

---نجم المتلوي 5 5 1 2 2 4 4

11-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 2

12-اتحاد تطاوين 3 4 1 0 3 3 7

--النادي البنزرتي 3 5 0 3 2 1 4

14-مستقبل سليمان 2 4 0 2 2 1 4

15- اتحاد بن قردان 0 4 0 0 4 1 6

16-قوافل قفصة 0 4 0 0 4 2 10





الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة س 15

النجم الساحلي - الملعب التونسي

الحكم: خالد قويدر



ملعب قابس س 15

مستقبل قابس - مستقبل سليمان

الحكم: حسام بولعراس



ملعب قفصة س 15

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

الحكم: وليد المنصري



ملعب بن قردان الاصطناعي س 15

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين

الحكم: أمير لوصيف



المركب الرياضي بجرجيس س 15

الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي

الحكم: أمير العيادي