سوسة: معرض "تحف زخرفية ولوحات فنية'' يحتضن إبداعات 100 شاب وشابة من منظوري المؤسسات الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6712c64d1303a4.18673944_pilmnqhgofjke.jpg width=100 align=left border=0>

أقيم بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة، اليوم الجمعة، معرض "تحف زخرفية ولوحات فنية"، واحتضن إبداعات 100 شاب وشابة من المنتمين الى عدد من المؤسسات الاجتماعية.

وأفاد رئيس جمعية "أولادنا" رضوان الفارسي، في تصريح لوكالة "وات"، بأنّ هذا المعرض، الذي تضمّن انتاجات لشباب منقطع عن التعليم ويعيش في وضعية هشاشة إجتماعية، انتظم تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبتمويل من برنامج "معا"، وذلك في سياق استراتيجية للتمكين الاقتصادي للشباب في وضعية هشاشة.

وبيّن أن المعروضات الفنية في هذه التظاهرة كانت ثمرة سلسلة من الدورات التدريبية في الرسكلة وتدوير النفايات والتي شملت 100 شاب وشابة من منظوري مركز الدفاع والادماج الاجتماعي بسوسة من الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة والذين ابدعوا في تحويل النفايات الى تحف ولوحات فنية.

ولاحظ أن الدورات التدريبية في الرسكلة و تدوير نفايات البلور والخشب والحديد، مثّلت مناسبة حصل في اعقابها الشباب المشارك على شهادة الكفاءة المهنية التي من شأنها تمكينهم من بعث مشاريعهم الخاصة وخوض غمار سوق الشغل.