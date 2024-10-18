جلسة عمل بمجلس نواب الشعب مع عضو مجلس النواب الليبي

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عقد نائب رئيس مجلس نواب الشعب أنور المرزوقي، صباح اليوم الجمعة بقصر باردو، جلسة عمل مع عضو مجلس النواب الليبي المترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي عبد السلام نصية، وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل.



وأبرز الضيف الليبي، وفق بلاغ مجلس نواب الشعب، أهمية دور البرلمان العربي وضرورة مزيد تدعيمه وتطویر آليات عمله ، داعيا إلى تضافر الجهود لجعله صوتا فاعلاً للشعوب العربية.





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وأشار في هذا الإطار إلى عزمه الترشح لرئاسة البرلمان العربي في دورته القادمة، مستعرضا دوافع هذا الترشح وأهدافه وبرنامج عمله.



وبخصوص علاقات الأخوّة التي تجمع تونس وليبيا ، أكّد عبد السلام نصية دور برلماني البلدين في خلق المناخ المناسب للنهوض بالشعوب، مبرزا الحاجة إلى مزيد تشبيك العلاقات الاقتصادية ووضع الآليات اللّازمة بما ينعكس إيجابيا على الشعبين.



ودعا عضو مجلس النواب الليبي، في ذات السياق، إلى مزيد تطوير العلاقات البرلمانية المشتركة.



من جهته أبرز نائب رئيس مجلس نواب الشعب عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين معتبرا أن إرث العلاقات المتينة بين البلدين هو خير حافز لتحقيق مزيد من التعاون والتقارب لمواصلة المسيرة المشتركة خدمة للمصالح المشتركة.



كما أكد أهمية إقامة شراکة إستراتيجية تهتم خاصة بالمجالات الاقتصادية والسياسية لمواجهة الرهانات والتحديات المشتركة وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق التنمية والازدهار في البلدين وتبادل التجارب والخبرات وتطويرها.



من جانبهم دعا عدد من النواب إلى ضرورة مزيد التنسيق وتحديد الأولويات المشتركة بين البلدين، والعمل على سنّ تشريعات موحّدة لتجاوز الإشكاليات المطروحة، والإسهام في تنويع مجالات التعاون ودعمها.



كما تطرقوا إلى مختلف التحديات والمستجدات الاقليمية وما تقتضيه من تكاتف على مستوى البرلمانات العربية للتشاور والتنسيق ووضع استراتيجيات وبرامج عمل تتماهى مع انتظارات الشعوب، داعين إلى مزيد تفعيل دور البرلمان العربي أمام الأحداث التي تشهدها الساحة العربية والإقليمية حتى يكون في مستوى التحديات القائمة.



وأكّدوا في سياق متّصل الحاجة إلى ثورة تشريعيّة لمواكبة التحوّلات الإقليمية لاسيما على المستوى الاقتصادي.