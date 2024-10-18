الدورة ال28 من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر البدوي بالمزونة من 1 الى 3 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67128b0dbbab33.19858844_qmgknojehlfpi.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر ان تدور فعاليات الدورة ال28 من المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر البدوي بالمزونة من 1 إلى 3 نوفمبر القادم بمدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد بحضور ضيوف من فلسطين والجزائر والعراق واليمن وليبيا وسوريا وتونس حسب ما أكده مدير المهرجان غزال الكثيري في تصريح لـ"وات."



وأشار الى ان هذه الدورة ستنتظم تحت اسم الشاعر والمقاوم البشير بن مقطوف المسعدي، وسيكون الافتتاح يوم 1 نوفمبر من خلال عرض بعنوان "رحلة" يتضمن مشاهد حية فرجوية تجمع بين الشعر والأغنية الريفية ولوحات مشهدية في الفروسية والألعاب الشعبية بالإضافة الى معرض تراثي تونسي فلسطيني من تنظيم الباحثة الفلسطينية ميسر عطياني ودار الثقافة الطاهر لبيب بالمزونة الى جانب فقرة خاصة بالرماية وسهرة الأغنية المغاربية دعما لخط المقاومة في فلسطين ولبنان بمشاركة فنانين من تونس والجزائر وفلسطين.

وتتواصل فعاليات الدورة في يومها الثاني من خلال ندوة فكرية فكرية تنتظم بدار الشباب بالمزونة تحت عنوان "دور الشعر والغناء في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان" وأيضا مطارحات شعرية في اطار المسابقة بمشاركة 25 شاعر من تونس وعدد من الدول العربية حول موضوع "صمت الضمير العالمي حول مجازر غزة بالإضافة الى عرض الشريط الوثائقي الطويل "معركة هداج بوهدمة 13 سبتمبر 1953 مشفوع بنقاش من إنتاج جمعية المهرجان بأحد مقاهي قرية فرفار من معتمدية المزونة وأيضا سهرة خيمة الشعر الشعبي التي تحتوي على قراءات حرة تتضمنها أصوات تراثية بمشاركة ضيوف من ليبيا وسوريا .



...





ويتضمن برنامج اليوم الاختتامي قراءات شعرية بعنوان "طوفان الأقصى" لشعراء من فلسطين والجزائر وتونس واليمن وعرض ثان لشريط معركة هداج بوهدمة بدار الشباب المزونة وبرنامج تنشيطي بعنوان الأسرة والطفل يتضمن عرض فني تراثي للأطفال وسهرة فنية.

