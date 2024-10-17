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التونسي مهدي النفطي مدربا جديدا للخور القطري

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 09:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن نادي الخور القطري تعاقده مع المدرب التونسي مهدي النفطي وذلك للاشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب السابق عبدالله مبارك الذي أعفي من منصبه.
وذكر النادي في حسابه الرسمي عبر منصة /إكس/ أن المدرب مهدي النفطي البالغ من العمر 45 عاما سيتولى قيادة الفريق خلال منافسات الموسم الكروي الحالي 2024-2025.
وبدأ النفطي مسيرته التدريبية في إسبانيا في بطولة الدرجة الثانية مع فريق ماربيا عام 2016 قبل أن ينتقل لتدريب عدة أندية أخرى مثل باداخوز وديبورتيفو لوغو وليغانيس وليفانتي الى جانب الوداد الرياضي المغربي.
كما تم تعيينه في جويلية الماضي مساعدا للمدرب الحالي للمنتخب التونسي فوزي البنزرتي لكن التجربة لم تدم طويلا بعد رحيله في سبتمبر الماضي.
...

الجدير بالذكر أن الخور يحتل المركز الثاني عشر والأخير في ترتيب البطولة القطرية برصيد ثلاث نقاط، وسيواجه الريان غدا الجمعة ضمن الجولة السابعة.


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