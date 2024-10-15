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بطولة النخبة لكرة اليد : فوز مكارم المهدية على نسر طبلبة بنتيجة 26-24

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Publié le Mardi 15 Octobre 2024 - 18:14 قراءة: 0 د, 54 ث
      
فاز مكارم المهدية على نسر طبلبة بنتيجة 26-24 في مباراة مؤجلة اقيمت اليوم الثلاثاء بقاعة خواجة لحساب الجولة السادسة من بطولة النخبة لكرة اليد.
وعلى ضوء النتيجة، ارتقى مكارم المهدية الى المركز الرابع برصيد 14 نقطة فيما يتقاسم نسر طبلبة المركز العاشر مع هلال مساكن برصيد 8 نقاط.

وفي ما يلي تذكير بكامل نتائج الجولة والترتيب:
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الثلاثاء 15 اكتوبر 2024
قاعة خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - نسر طبلبة 26-24

السبت 13 أكتوبر 2024
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 32-21
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - جمعية الحمامات 24-20
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - نادي كرة اليد بجمال 28-29
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - الهلال الرياضي بمساكن 42-24
قاعة العوينات
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 24-26


الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 6 18
نادي ساقية الزيت 6 16
النادي الافريقي 6 16
مكارم المهدية 6 14
بعث بني خيار 6 13
النجم الساحلي 6 12
ن.ك اليد بجمال 6 12
جمعية الحمامات 6 10
سبورتينغ المكنين 6 10
هلال مساكن 6 8
نسر طبلبة 6 8
اتحاد منزل تميم 6 6


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