تنس الطاولة: تونس تحتضن كاس افريقيا والبطولة الافريقية للاندية 2025

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اعلنت الجامعة التونسية لتنس الطاولة اليوم الثلاثاء ان الجمعية العمومية للإتحاد الافريقي قررت منح تونس تنظيم كأس إفريقيا والبطولة الإفريقية للأندية 2025.

يذكر ان المنتخب التونسي لكرة الطاولة (رجال) انهى امس مشاركته في منافسات بطولة افريقيا التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية اديس ابابا باحراز الميدالية البرونزية بعد الهزيمة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 3/2.