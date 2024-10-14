الكاف: تحسّن طفيف في إنتاج الزيتون وإقرار جملة من الإجراءات للتصرف المحكم في مادة المرجين

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تشير توقّعات المصالح الفلاحية بولاية الكاف إلى تحسّن إنتاج الزيتون بالجهة خلال الموسم الحالي، وتسجيله ارتفاعا طفيفا مقارنة بالموسم الماضي، رغم تواصل الجفاف وظهور الجليد الربيعي خلال موسم الازهار والذي أثر سلبا على عملية الاثمار وتتسبب في ضعف الإنتاج الذي وإن تحسّن نسبيا يبقى دون المستوى المأمول.





وتشير آخر الإحصائيات المعدة في هذا الباب، والمتداولة خلال جلسة عمل التأمت في موفى الأسبوع الماضي بمقر الولاية، أن إنتاج هذا الموسم يقدّر بحوالي 7152 طنّا من زيتون التحويل أي ما يعادل قرابة 1250 طنّا من الزيت، وفق ما المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، عبد الكريم الحيدري.



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وقال الحيدري، في تصريح لوكالة "وات"، إن هذا الموسم يعتبر متواضعا بصفة عامة، وقد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاحه من قبل كل الأطراف المتدخلة، لا سيما عبر تأمين الإنتاج من حيث القيمة المضافة خلال مراحل الجني والتحويل والخزن والتصدير، وأيضا إجراءات اتقليص الاشكاليات الطارئة لأقصى حدّ ممكن من حيث توفر اليد العاملة والتداعيات البيئية على المحيط، عل حد قوله.

من جهته، بين المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، كمال الدريدي أن قطاع الزيتون يشهد من موسم لآخر تطورا على مستوى العناية والتوسع في المساحات، باعتباره من القطاعات الاستراتيجية وطنيا وجهويا، حيث تضم ولاية الكاف 53995 هكتارا من أشجار الزيتون منها 50790 هك زيتون زيت، و3205 هكتارات زيتون مائدة، علما أن غراسات زيتون الزيت موجودة بأغلب مناطق الولاية ومتأقلمة مع مناخها.

وأضاف الدريدي في هذا الشأن أنه سيتم العمل على انجاح الموسم على المستويين اللوجستي والبشري بالتعاون مع جميع الاطراف، حيث تتوفر الجهة على 13 معصرة منها 03 معاصر تعمل بالطريقة التقليدية، مع توفر عدد 12 مصبا للمرجين بمعتمديات الكاف الشرقية، ونبر الدهماني،وتاجروين والسرس، بطاقة إستيعاب تقدّر بـ43380 متر مكعب، بما سيسهم في التقليص من تداعيات هذا المستخرج على البيئة الطبيعية عموما.

وأكّد أنّ تاريخ إنطلاق موسم جني الزيت سيوافق يوم 30 أكتوبر 2024 على ان يكون غلق الموسم 28 فيفري 2024.