أسعار دجاج اللحم تشهد تذبذبا خلال شهر سبتمبر 2024

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زاد المعدل الشهري لسعر إنتاج دجاج اللحم بنسبة 5،7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2024 وقدّر ب6977،5 مليم للكيلوغرام مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، بحسب إحصاءات نشرها، الإثنين، المرصد الوطني للفلاحة.



ومقارنة بشهر أوت 2024 سجل متوسط السعر زيادة بنسبة 8،9 بالمائة. وبحسب التوزيع الجغرافي، بلغ متوسط السعر عند الانتاج في الجنوب، 7046،5 مليم للكلغ الواحد، أي أعلى، بنسبة 1،4 بالمائة، مقارنة بمناطق الشمال وبنسبة 0،5 بالمائة مقارنة بمناطق الوسط.





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والجدير بالذكر أنّ تحليل تطوّر سعر دجاج اللحم الحي عند الانتاج أظهر تأرجحه خلال شهر سبتمبر 2024 ما بين حد أقصى، في حدود 7494 مليم للكلغ، وحد أدنى، في حدود 6370 مليم للكلغ، وتوجهه نحو التراجع بمتغيّر قفي حدود 6،4 بالمائة ما بين بداية الشهر ونهايته.



وفي ما يتعلّق بأسعار إنتاج بيض الإستهلاك فقد تمّ تسجيل استقرار نسبي لهذه الأسعار خلال سبتمبر 2024 بمتغيّر لم تتجاوز نسبته 0،8 بالمائة.



من جهة أخرى، شهد المعدل الشهري تراجعا بنسبة 17،4 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2023 (273،9 مليم للبيضة الواحدة مقابل 331،6 مليم للبيضة). ومقارنة بشهر أوت 2024، زاد معدل السعر بنسبة 0،9 بالمائة.



وبحسب التوزيع الجغرافي، تم تسجيل أعلى متوسط سعر عند الانتاج في الوسط (276،8 مليم للوحدة) متجاوزا كل من الشمال والجنوب على التوالي ب 1 بالمائة و 1،1 بالمائة .