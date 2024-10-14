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الداخليّة : تفكيك شبكـة دولية لتهريب المخدّرات

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أفادت وزارة الداخلية بأنّ الوحدات التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس معزّزة بوحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل تمكنت من تفكيك شبكـة دولية لتهريب المخدّرات وحجز 16 كــغ من مخدّر"القنب الهندي"

وأوضحت في بلاغ لها أنّ الوحدات المذكورة نفّذت وفي إطار مواصلة تعقّب شبكات تهريب المخدّرات عمليّة أمنيّة نوعيّة بمنطقتين متاخمتين لجبل الشعانبي، مكنت من القبض على 4 أشخاص من ذوي شبهة في تهريب المواد المخدرة من دولة مجاورة وحجز 160 صفيحة من مخدّر القنب الهندي تزن 16 كغ و سيارتين تمّ استغلالهما في تهريب المواد المخدرة ومبالغ مالية وصكوك بنكيّة.

...

وأكّدت أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض بإذن من النيابة العمومية.


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