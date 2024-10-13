وزير النقل يؤدي زيارة تفقدية إلى مستودعي السيجومي والزهروني التابعين لشركة نقل تونس

وتاتي هذه الزيارة وفق بلاغ صادراليوم الاحد عن وزارة النقل، في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل المتعلقة بوضعية شركة نقل تونس ومنظومة التنقل في تونس الكبرى التي أشرف عليها الوزير مؤخرا.كما عاين وزيرالنقل الجوانب اللوجستية وظروف الامن والسلامة بهذين المستودعين بالاضافة إلى كيفية التصرف في الموارد البشرية الفنية الموضوعة على ذمة المرفقين ومدى نجاعتها في تأمين سير العمل بهما.