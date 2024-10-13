وزير النقل يؤدي زيارة تفقدية إلى مستودعي السيجومي والزهروني التابعين لشركة نقل تونس
أدى وزير النقل رشيد عامري منتصف ليل امس السبت زيارة تفقدية غير معلنة الى المستودع المركزي لصيانة الحافلات بالسيجومي ومستودع الزهروني التابعين إلى شركة نقل تونس، للاطلاع على وضعية هذين الوحدتين الفنيتين ومكوناتهما، وكيفية تأمين عمليات صيانة الأسطول بهما وكيفية استغلاله.
وتاتي هذه الزيارة وفق بلاغ صادراليوم الاحد عن وزارة النقل، في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل المتعلقة بوضعية شركة نقل تونس ومنظومة التنقل في تونس الكبرى التي أشرف عليها الوزير مؤخرا.
كما عاين وزيرالنقل الجوانب اللوجستية وظروف الامن والسلامة بهذين المستودعين بالاضافة إلى كيفية التصرف في الموارد البشرية الفنية الموضوعة على ذمة المرفقين ومدى نجاعتها في تأمين سير العمل بهما.
وتاتي هذه الزيارة وفق بلاغ صادراليوم الاحد عن وزارة النقل، في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل المتعلقة بوضعية شركة نقل تونس ومنظومة التنقل في تونس الكبرى التي أشرف عليها الوزير مؤخرا.
كما عاين وزيرالنقل الجوانب اللوجستية وظروف الامن والسلامة بهذين المستودعين بالاضافة إلى كيفية التصرف في الموارد البشرية الفنية الموضوعة على ذمة المرفقين ومدى نجاعتها في تأمين سير العمل بهما.
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