سبالينكا تحرز لقب ووهان للتنس للمرة الثالثة على التوالي

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انتفضت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى لتعوض خسارة المجموعة الثانية وتحرز لقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزها على الصينية تشنغ تشين ون المصنفة الخامسة 6-3 و5-7 و6-3 في المباراة النهائية اليوم الأحد.



ووجهت سبالينكا (26 عاما)، التي أطاحت بكوكو جوف بطلة أمريكا المفتوحة السابقة من الدور قبل النهائي، سبع ضربات إرسال ساحقة و32 ضربة ناجحة ولم تواجه أي فرصة لكسر إرسالها في المجموعة الأولى.

وسجلت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء أكبر عدد من ضربات الإرسال الساحقة في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة هذا الموسم متجاوزة المصنفة الخامسة عالميا إيلينا ريباكينا.



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وبعد فوزها في جميع المواجهات الثلاث السابقة أمام نفس المنافسة بمجموعتين متتاليتين بما في ذلك نهائي أستراليا المفتوحة، فقدت سبالينكا المصنفة الثانية عالميا بعض السيطرة في المجموعة الثانية أمام اللاعبة المتوجة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وعندما بدا أن تشنغ، التي كانت تتطلع لأن تصبح ثاني لاعبة صينية تفوز بلقب إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات ذات الألف نقطة بعد فوز مثلها الأعلى لي نا في سينسناتي 2012، قد تُحدث مفاجأة حققت سبالينكا كسرا مزدوجا للإرسال لتتقدم 3-صفر في المجموعة الفاصلة.

وفي نهاية المطاف، اقتنصت سبالينكا نقطة الفوز بالبطولة في ثالث فرصة تتاح لها لتحرز لقبها الرابع هذا العام وترفع إجمالي عدد ألقابها في منافسات الفردي ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى 17.

وتسعى سبالينكا لاستعادة صدارة التصنيف العالمي في الأسابيع الأخيرة من الموسم بعد تأهلها بالفعل للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات إلى جانب البولونية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا.

