تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): شهاب الجبالي يتخلف عن المشاركة في رحلة ابيدجان بسبب الاصابة

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اعلنت الجامعة التونسسية لكرة القدم ظهر اليوم السبت ان اللاعب شهاب الجبالي لن يشارك في رحلة المنتخب التونسي الى الكوت ديفوار بمناسبة مباراة الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) والتي ستجمع منتخب نسور قرطاج ومنتخب جزر القمر يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري بسبب الاوجاع التي المت به وفقا للكشوفات الطبية المجراة في الغرض.



يذكر ان المنتخب التونسي قد انهزم امس امام منتخب جزر القمر بنتيجة 1-صفر في ملعب حمادي العقربي برادس برسم الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية وسيلاقي يوم الثلاثاء القادم نفس المنتخب بالكوت ديفوار (الجولة الرابعة) بداية من الثامنة ليلا (س20).

