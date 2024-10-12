Babnet

تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025): شهاب الجبالي يتخلف عن المشاركة في رحلة ابيدجان بسبب الاصابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670a9719a7fed9.86278843_ikneophqjmfgl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 16:13 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اعلنت الجامعة التونسسية لكرة القدم ظهر اليوم السبت ان اللاعب شهاب الجبالي لن يشارك في رحلة المنتخب التونسي الى الكوت ديفوار بمناسبة مباراة الجولة الرابعة لتصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) والتي ستجمع منتخب نسور قرطاج ومنتخب جزر القمر يوم الثلاثاء 15 اكتوبر الجاري بسبب الاوجاع التي المت به وفقا للكشوفات الطبية المجراة في الغرض.

يذكر ان المنتخب التونسي قد انهزم امس امام منتخب جزر القمر بنتيجة 1-صفر في ملعب حمادي العقربي برادس برسم الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية وسيلاقي يوم الثلاثاء القادم نفس المنتخب بالكوت ديفوار (الجولة الرابعة) بداية من الثامنة ليلا (س20).


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295707


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
السبت 12 أكتوبر 2024 | 9 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet28°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
33°-21
32°-23
32°-22
31°-23
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:31 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*