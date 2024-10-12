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عجز ميزان الطاقة لتونس يرتفع بنسبة 14 بالمائة مع موفى أوت 2024

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Publié le Samedi 12 Octobre 2024 - 16:19 قراءة: 0 د, 57 ث
      
ارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع موفى أوت 2024، بنسبة 14 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، ليصل الى مستوى 6ر3 ملايين طن مكافئ نفط، وفق ما كشفت عنه النشرية الشهرية للوضع الطاقي الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة لشهر أوت 2024.

وتقلّصت نسبة الاستقلالية الطاقية، اي تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 42 بالمائة الى، موفى شهر أوت 2024، مقابل 49 بالمائة خلال أوت 2023.

...


وانخفضت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الانتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، موفى أوت 2024، بنسبة 15 بالمائة، لتبلغ 6ر2 ملايين طن مكافئ نفط. ويرجع ذلك بالأساس الى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، وفق المرصد التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.


وافادت النشرية، من جهة اخرى، ان الطلب الجملي على الطاقة الأولية، بلغ 2ر6 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى شهر أوت 2024، مسجلا بذلك شبه استقرار مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا ب 2 بالمائة، في حين تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة.

يشار الى ان منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى محدودية توفره، ممّا نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.


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