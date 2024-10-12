بنزرت: وزير السياحة يؤكد على اهمية وضع برنامج مشترك ووفاقي لحسن إستغلال الحديقة الوطنية بإشكل

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اكد وزير السياحة سفيان تقية السبت،على اهمية وضع برنامج مشترك ووفاقي لحسن إستغلال الحديقة الوطنية بإشكل ومزيد تثمينها.



واضاف، في اعقاب زيارة عمل اداها إلى فضاء الحديقة رفقة والي بنزرت سالم بن يعقوب، انه بعد معاينة واقع حال الحديقة الوطنية وتشخيص وضعيتها ،سيتم العمل بالتنسيق مع جميع الاطراف والهياكل محليا وجهويا ومركزيا، على وضع مخطط واقعي مشترك يضمن الحوكمة المستدامة للفضاء بطريقة شمولية تحقق جميع الاهداف المطلوبة تنمويا وايضا إجتماعيا ولاسيما بيئيا .



واضاف، في اعقاب زيارة عمل اداها إلى فضاء الحديقة رفقة والي بنزرت سالم بن يعقوب، انه بعد معاينة واقع حال الحديقة الوطنية وتشخيص وضعيتها ،سيتم العمل بالتنسيق مع جميع الاطراف والهياكل محليا وجهويا ومركزيا، على وضع مخطط واقعي مشترك يضمن الحوكمة المستدامة للفضاء بطريقة شمولية تحقق جميع الاهداف المطلوبة تنمويا وايضا إجتماعيا ولاسيما بيئيا .

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وشدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود لتهيئة سبل النجاح لتلك البرامج وبالتالي تثمين المكان ومزيد التعريف به ليكون قاطرة إضافية للسياحة الإيكولوجية والبحثية والتربوية والتنشيطية.



وكان وزير السياحة ووالي بنزرت اعطيا اليوم السبت، إشارة إنطلاق الرالي السياحي "تحدي تونس" 2024 في دورته الرابعة، من موقع اقصى نقطة في قارة افريقيا، براس انجلة من ولاية بنزرت ،بمشاركة حوالي 200 شخص بين متسابقين وفنيين ومتابعين واطارات طبية و 75 سائقا للسيارات من جنسيات مختلفة على غرار التونسية هند شاوش علاوة على سواق من ليبيا والمانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا وبولونيا وسويسرا وبلجيكا.