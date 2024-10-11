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قابس: متابعة جهويّة ميدانية لعدد من المشاريع الجارية بمعتمدية مطماطة الجديدة

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Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 20:10 قراءة: 1 د, 11 ث
      
تشهد معتمدية مطماطة الجديدة من ولاية قابس إنجاز عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى دعم البنية الأساسية والخدمات الموجهة الى المواطنين، والتي كانت محل متابعة ميدانية، أمس الخميس، من طرف السلط الجهوية.

واطّلع والي قابس، رضوان نصيبي، مرفوقا بالمعتمد الأول للولاية، مصطفى مسعدي، خلال هذه الزيارة، على الاشكاليات المطروحة بكلّ من الملعب البلدي والقاعة الرياضية المغطاة ومكتب البريد بمطماطة الجديدة، موصيا بالعمل على تجاوز التأخير الحاصل في انجاز المشاريع والتدخلات المبرمجة بهذه المنشآت الثلاث، كما زار مطار قابس - مطماطة وأكد على ضرورة العمل على تنشيط هذا المطار حتى يضطلع بدور فاعل في دفع التنمية والاستثمار بالجهة.
ومن المشاريع الجارية بمعتمدية مطماطة مشروع بناء مستشفى محلي بكلفة تبلغ 17 مليون دينار،وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله 10 بالمائة، ويتضمن عيادات خارجية، وأقساما لطب النساء والتوليد، والأطفال، والاستعجالي، والجراحة، والطب الداخلي، الى جانب وحدة للأشعة، ومخبر وصيدلية، ومقرات تقنية وادارة.
...

كما شهدت مطماطة الجديدة، وفي نطاق مشاريع الشركة التعاونية "الطموح"، تركيز وحدة لتعليب زيت الزيتون الجبلي بتمويل متأت من هبة من برنامج دعم سلاسل التشغيل (ترايس) الذي ينجزه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وقرض من البنك التونسي للتضامن.
ويهدف احداث هذه الوحدة، التي قاربت كلفتها 140 ألف دينار، الى تثمين زيت الزيتون المحلي وترويجه بالسوق المحلية في مرحلة أولى وتصديره الى السوق الخارجية في مرحلة ثانية.
من جهة أخرى، تتواصل الجهود بمطماطة الجديدة لاستكمال الجوانب الاجرائية المتعلقة بإحداث شركة أهلية اطلق عليها اسم "الشركة الأهلية الامتياز"، وهي شركة ستعمل على تثمين المنتوج المحلي وفي مقدمته المنتوج الفلاحي والصناعات التقليدية.


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