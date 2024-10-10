بطولة الرابطة الثانية : تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية

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في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 التي ستدور ايام السبت 12 والاحد 13 والاربعاء 16 اكتوبر الجاري على الساعة 15//

المجموعة الاولى



السبت 12 اكتوبر 2024



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في ملعب اريانة

جمعية اريانة - امل حمام سوسة حسام بولعراس

في ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى الصادق السالمي

في ملعب مقرين

جمعية مقرين - جندوبة الرياضية خالد قويدر

ملعب مساكن

هلال مساكن - نادي حمام الانف نضال اللطيف

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - النجم الرادسي امير العيادي

ملعب المهدية

مكارم المهدية - النادي القربي وليد العوني



الاربعاء 16 اكتوبر 2024

ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين ايمن نصري



المجموعة الثانية



الاحد 13 اكتوبر 2024

في ملعب القيروان

شبيبة القيروان - هلال الرديف خالد الطرابلسي

في ملعب القصرين

مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي امير لوصيف

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي نعيم حسني

في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)

التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة حسني النايلي

في ملعب عقارب

كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة اشرف حركاتي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة خليل الجريء

في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)

الملعب القابسي - امل جربة فرج عبد اللاوي









