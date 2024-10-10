بطولة الرابطة الثانية : تعيينات حكام مباريات الجولة الافتتاحية
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025 التي ستدور ايام السبت 12 والاحد 13 والاربعاء 16 اكتوبر الجاري على الساعة 15//
المجموعة الاولى
السبت 12 اكتوبر 2024
المجموعة الاولى
السبت 12 اكتوبر 2024
في ملعب اريانة
جمعية اريانة - امل حمام سوسة حسام بولعراس
في ملعب وادي الليل
مستقبل وادي الليل - مستقبل المرسى الصادق السالمي
في ملعب مقرين
جمعية مقرين - جندوبة الرياضية خالد قويدر
ملعب مساكن
هلال مساكن - نادي حمام الانف نضال اللطيف
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - النجم الرادسي امير العيادي
ملعب المهدية
مكارم المهدية - النادي القربي وليد العوني
الاربعاء 16 اكتوبر 2024
ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
ملعب منزل بورقيبة - سبورتينغ المكنين ايمن نصري
المجموعة الثانية
الاحد 13 اكتوبر 2024
في ملعب القيروان
شبيبة القيروان - هلال الرديف خالد الطرابلسي
في ملعب القصرين
مستقبل القصرين - سكك الحديد الصفاقسي امير لوصيف
في ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - الهلال الشابي نعيم حسني
في ملعب ساقية الداير (دون حضور الجمهور)
التقدم الرياضي بساقية الداير - نسر جلمة حسني النايلي
في ملعب عقارب
كوكب عقارب - الامل الرياضي بالرقبة اشرف حركاتي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة - بعث بوحجلة خليل الجريء
في ملعب قابس (دون حضور الجمهور)
الملعب القابسي - امل جربة فرج عبد اللاوي
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